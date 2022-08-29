民進黨新北市長參選人林佳龍日前提到，總統蔡英文找他來選新北市，比喻他是一壘手，意指要把新北市長侯友宜鎖在新北市。侯友宜今（29）日對此表示，一定把自己的工作做好，全力讓新北市超越今天的新北，變成更好明天的新北。

侯友宜說，我是新北市的市長，一定把自己的工作做好，好好做事，全力讓新北市超越今天的新北，變成更好的明天的新北，新北未來只有更好跟愈好，我們不斷超越自己，這才是我最重要擔任的角色，我們好好做事，讓新北未來更好。