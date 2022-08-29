當前中國疫後經濟復甦面臨諸多挑戰，中國政法大學教授魏加寧表示，中國經濟要避免市場、企業與銀行業「殭屍化」的現象，並呼籲，「未來中國，沒有創新就沒有經濟增長」，要讓民營企業、創新者擁有一個公平競爭的市場，避免民企「躺平」。

魏加寧日前在北京一場論壇上指出，就當前形勢而言，中國經濟要防止「僵屍化」的傾向。第一，要防止市場僵屍化。所謂「市場僵屍化」，過去這兩年大陸經濟增長很大程度靠的是出口，但是這個出口需求是因為國外疫情失控，中國疫情相對得到控制，所以這個出口需求是轉移過來的。一旦國外疫情得到控制之後，這個出口需求是會轉移回去的。

其次，要防止「企業的僵屍化」，所謂「企業的僵屍化」，就是有一些企業，它現在的利潤不是來自于自身創造的價值，而是來自於從其他領域轉移過來的。由於大陸國有企業大都是在上游，上游依靠壟斷，依靠資源類商品的漲價，帶來豐厚利潤。這樣會壓迫下游的民營中小企業利潤，很多民企虧損之餘，乾脆躺平。

魏加寧還稱，要防止「銀行的僵屍化」。一方面，為防範風險，大型國有銀行的放貸意願在下降。另一方面，中小銀行由於不良資產的困擾，像河南村鎮銀行甚至出現「暴雷現象，所以中小銀行也出現了放貸能力降低的現象。所以導致了銀行惜貸現象。所以中國現在，既有企業惜借現象，也有銀行惜貸現象。

魏加寧認為，中國當下，解決宏觀問題需要靠微觀改革，解決短期問題需要靠長期主義。財政的重點應當放在鼓力創新上，為創新提供更好的政策環境。而投資儘量讓民營企業去幹，因為民營企業講效率，講效益，而且有利於創新，因為民營企業是創新的主體。