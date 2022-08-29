民進黨新北市長參選人林佳龍，狂打新北社宅政策，更指新北有意賤賣分回的社會住宅，新北市城鄉局長黃國峰回擊，林佳龍的社宅政策才是完全不用心，只會複製貼上，請全台第一個賤賣社宅用地的鼻祖林佳龍，不要因心虛就試圖把賣社宅的髒水往新北市政府身上潑，指控要有證據，不要隨意栽贓。

林佳龍昨在臉書指出，民權段共 311 戶可分回 235 戶，市府卻說點交後再決定用途，這是公然說謊。社會住宅是社會的良心，新北許多青年需 12 年不吃不喝才能買房，現在市府卻將社宅當豪宅賣，侯市長你還有良心嗎？

林佳龍也說，依照內政部不動產資訊平台登記的資料，新北市社宅數字就是 6500 戶，如果把中央規劃的社宅數量，還有包租代管以及租金補貼，都算入新北市的社宅政績，這是魚目混珠的矇騙說詞。

黃國峰表示，今年6月間、仍在爭取民進黨台北市長提名的林佳龍，當時就提出台北再蓋兩萬戶社宅、捷運週邊3000戶的政見，如今來到新北又將「再蓋兩萬戶、捷運週邊至少3000戶」的社宅政見全文照搬，黃國峰指出，雙北在人口、區位、都市發展紋理等條件完全不同，林佳龍直接把在台北沒上完的12堂課複製貼上，敷衍得令人吃驚。

黃國峰強調，新北社宅取得方式與興辦地點皆有憑有據，攜手中央與民間力量，長期規劃至少4.5萬戶，是超過百處基地累積堆疊的紮實數量，與林佳龍參選人從台北12堂課裡複製貼上又不知蓋在哪的兩萬戶社宅不同。

至於把包租代管、租金補貼算入社宅數量被林佳龍指控「是魚目混珠的矇騙說詞」，黃國峰則說．林佳龍的這則臉書貼文不知道是不是小編又自作主張、文字表達不夠精確？蔡總統的20萬戶社宅目標裡，有八萬戶就是林佳龍口中「魚目混珠」的包租代管，今年中央還投入300億元做「擴大租金補貼專案計畫」，對民眾而言，所有的政策支出都是來自納稅人的錢，中央、地方本就承擔不同分工與角色，新北與中央在社宅合作愉快，奉勸林佳龍參選人搞清楚狀況與法令、不要隨口胡說八道。

黃國峰表示，板橋區民權段公辦都更的分回房舍，早在今年六月已對外說明「沒有要標售」，一切循程序逐步驗收點交，目前仍在實施者修繕階段，林佳龍當初賣台中北屯社宅用地時需要上網公告、依法實價登錄，新北市政府若真標售哪能不公告？請林佳龍不要成日造謠，連政府機關依法行政的基本倫理都不放過。

黃國峰直言，既然參選新北就請好好了解新北，不要一下把八里講成萬里、一下把蘆洲的鴨母港溝搬到板橋，市府團隊有時還得先澄清他的烏龍再回應他的錯誤，實在莫名奇妙，市民的支持值得候選人用心爭取，奉勸林佳龍參選人多做功課、少噴口水，新北市的1032里記不住，至少把新北29區記熟。