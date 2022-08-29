高雄市長陳其邁29日陪同行政院長蘇貞昌出席旗區津第二條過港送水管工程通水典禮，對於台北市長柯文哲昨天參加鹽酥雞嘉年華活動，陳其邁表示，加辣是開玩笑的，相信鹽酥雞應該是非常好吃。

陳其邁說，昨天在林皇宮的狀況是因為有一名美容科系相關學生的舞台表演，舞台升起、走道無法進去，不然昨天其實是有機會可跟柯市長同桌。昨天參加活動的人約有7萬人，可能人太擠，柯市長無法享用鹽酥雞嘉年華的一些特產，所以有特別送給柯P鹽酥雞，這是高雄人熱情好客。

陳其邁希望柯文哲回台北時可能享用，感受高雄人的熱情，但昨天沒有加辣，陳知道柯昨天一定會講很多話，加辣是開玩笑的，但相信鹽酥雞應該是非常好吃。

至於旗津通水，陳其邁表示，這是前瞻基礎建設計畫裡的一環，高雄市有5條自來水幹管的更新，這是其中的一條，這主要是做為旗津過港過去自來水的輸送，都是走過港隧道自來水的幹管，因為時間也非常久，而且是用鋼質的材料，所以行政院為了穩定供水、增加供水的韌性，以及增加備援的能力，所以在高雄港的海床下，第2條的備援幹管的水管的完工啟用。

談到今年颱風比較少的問題，陳其邁說，市府超前部署，在去年、前年缺水的時候，市府就有跟水利署合作，高雄市政府造了32口井，水利署造了30口井，總共增加了大概13.6萬噸的供水容量，已經將井封存，等有需要的時候我們隨時都可以用，也預做準備。