國民黨新竹市長參選人林耕仁29日表示，執政黨該面對不是選情緊繃，而是民心思變。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁29日持續徒步掃街拜票，林耕仁表示，最近看到柯總召關心沈慧虹，也看到上周六蔡總統、鄭文燦都來新竹輔選，很明顯執政黨確實很擔心新竹市的選情，但執政黨該面對不是選情緊繃，而是民心思變。

林耕仁今天上午在副議長余邦彥、議員張祖琰、議員參選人張文興等人的陪同下，到東區復中里徒步拜票，林耕仁也特別訪視當地兩位96歲長者彭蔡枝梅以及魏黃金蓮兩位奶奶，祝福她們健康平安，隨後到真福地福德宮上香祈福。

林耕仁表示，柯總召近來很關心沈慧虹，蔡英文總統與桃園市長鄭文燦上周六都來新竹輔選，很明顯執政黨確實很擔心民進黨在新竹市的選情，但無論是加強輔選或是發文相挺，執政黨根本畫錯重點、搞錯方向，執政黨該面對不是選情緊繃，而是民心思變。

林耕仁進一步說，最近從棒球場未驗收就開打、林智堅論文雙殺，誠信破產，到最近提出數位中介法箝制人民言論自由，甚至面對台南殺警案，執政黨以及中央機關只會粉飾太平，相互推卸責任，讓哀痛的家屬欲哭無淚，對於實現正義、從重量刑的訴求，執政黨上下也無法給社會清楚交代，從地方治理到中央執政，整個亂了套，民眾早已對執政黨失去耐心。

此外，時節近中秋及重陽佳節，林耕仁非常關心高齡長者的生活起居，他認為「長者是社會發展的見證者，評價1座城市進步或偉大，在於如何友善對待長者」。

因此他已提出續發老人年金、並將重陽敬老金提高至3000元、敬老卡擴大使用等，就是希望讓社會福利更完善、提高長者生活尊嚴、降低年輕人負擔，這也是要成為「最照顧市民的市長」承諾的展現。