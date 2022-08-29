澳洲礦業巨頭Fortescue Metals Group Ltd周一表示，由於鐵礦石主要消費國中國的需求持續降溫導致價格下滑，加上成本不斷增加以及勞動力短缺，公司全年獲利大減40%。

Fortescue是全球第四大鐵礦石開採公司，其全年每乾公噸（per dry metric tonne,dmt）鐵礦石平均營收為99.80美元，較前一年的每乾公噸135.32美元大幅衰退。受惠於鐵礦石價格大好，Fortescue兩年前的獲利創下歷史新高。

後疫情時期缺乏技術工人，提高澳洲採礦業的人力成本，也是Fortescue上年度獲利下滑的主要原因。

Fortescue上年度全年基本稅後淨利為62億美元，與前一年度創下歷史新高的103.5億美元相比大幅縮水，但大致符合分析師預期的62.4億美元。

該礦商宣布將配發每股1.21澳元的年終股利，亦較前一年的每股 2.11澳元大幅縮水。

Fortescue並非特例，由於中國需求恐將放緩的疑慮導致鐵礦石價格從2021年高點回落，數周前其同業力拓（Rio Tinto）公布的獲利和股利也同樣慘不忍睹。