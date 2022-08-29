美容保養族群下半年旺季來臨，雙十一、雙十二、聖誕節都可望為營運增添動能，羅麗芬-KY(6666)衝上漲停板鎖在72.6元、佐登-KY(4190)漲幅逼近5%、達爾膚(6523)、麗彤(6539)紛紛揚升。

佐登-KY耗時7年斥資30億元打造的亞太最大美容生技園區最快將在9月中、最慢10月上旬開園開園，執行長陳佳琦說，隨著疫情的趨緩，尚未開園就已接獲4000人的入園訂單，10月有全運會、國慶煙火陸續在嘉義舉辦，園區也會開辦音樂祭，緊接著又有過年的旅遊旺季，第4季觀光區業績可望成為今年營運新的動能，法人預期今年營收能轉為個位數年增成長。

軒郁7月營收年增16%，未來將持續加大投入新商品核心技術的研發，透過先進的生物科技進而研發出符合現代消費者需求的美容保養品與生技保健食品。展望下半年，迎接各種消費節慶商機與第4季電商旺季，未來營運發展更具潛力，全年營運向上可期。

麗彤下半年可望受益產品銷售規模成長，產品組合優化，與美容服務需求成長，推升利毛利率、營益率穩健向上。麗彤將擴大會員流量池，為提高會員黏著度，也持續研發保健/保養品新品，並藉由強化大數據，分析會員購物行為的軌跡，從產品研發、營銷到客服，一條龍服務各年齡層的客群，以期提高公司在台灣保健食品市場市佔率，目前台灣擁有10間DV皮膚管理中心，且正規劃新竹館及高雄館，於擴大美容美體服務，同步將服務擴張到高端市場，以保持公司營運穩健成長。