搶中秋檔期商機，漢堡王推出期間限定新品「韓式泡菜烤肉堡」，標榜採漢堡王獨家研發韓式燒烤醬、開胃韓式泡菜，微甜微辣搭配爽口生洋蔥、香濃美式起士提升風味，最後並佐搭專業烤爐炙燒肉排，共有3款韓流美味，重磅級韓式烤肉開趴！

漢堡王以專業烤爐專職燒烤牛肉，火烤牛肉Q彈多汁，炭烤美味獨步市場。隨著秋天烤肉季到來，漢堡王推出全系列「韓式泡菜烤肉堡」，以開胃韓式泡菜搭配8.8盎司牛肉排、4.4盎司牛肉排，以及去骨烤雞腿排，3款韓流美味堡重磅出擊，標榜一個人也可享受烤肉趴。

漢堡王「韓式泡菜重磅雙牛堡」單點189元，套餐價229元，口感酸甜微辣、無添加人工防腐劑的韓式甜酸泡菜，佐搭雙層澳洲進口火烤牛肉排（共8.8盎司），再搭配雙倍濃郁的美式起士，是一一餐抵兩餐的重磅漢堡。

「韓式泡菜烤牛堡」單點139元、套餐價179元，酸甜微辣泡菜佐經典4.4盎司澳洲進口火烤牛肉排，無人工防腐劑韓式泡菜，完美提味火烤牛肉香。「韓式泡菜烤雞堡」單點109元，套餐價149元，酸甜微辣韓式泡菜佐搭定溫火烤的去骨雞腿排，搭配生洋蔥與起士，為經典韓式烤雞味。