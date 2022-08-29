針對嘉大民雄校區宿舍，校方目前已向校務基金借支3900萬元，預計明年向教育部提出補助申請，將重新整建。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

針對嘉大民雄校區宿舍，校方目前已向校務基金借支3900萬元，預計明年向教育部提出補助申請，將重新整建。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學解釋，因經費有限，宿舍部分空間都有部分整修。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

Dcard社群平台日前舉辦「全台最爛大學宿舍大賽」，嘉義大學民雄校區宿舍木製寢具復古，走廊還被形容有懸疑國片「返校」場景感，不僅榜上有名，按讚數還是第一名，今嘉大校方表示，4校區宿舍正逐一新建或整建中，針對嘉大民雄校區，目前已向校務基金借支3900萬元，預計明年向教育部提出補助申請，有充足經費就會進行改善。

嘉大指出，教育部2019年推動新世代學生住宿環境提升計畫，改善學生宿舍基本設施及公共空間，有百年歷史的嘉義大學，為因應逐漸老舊的學生宿舍，除由校務基金自籌經費新建及整修宿舍外，也依各宿舍興建先後排序，積極向教育部爭取改善經費，讓所有宿舍品質、環境符合新世代學生住宿需求。

嘉大目前有4大校區，學生宿舍總床數達3823床，每學期住宿費用6000元起，收費標準相對低廉。校方表示，為提升學生住宿品質，去年6月自籌4億638萬元發包新建378床新民校區學生宿舍，預計明年11月完工，另「蘭潭學生宿舍5、6舍公共空間暨室內外空間改善計畫」已獲教育部補助3136萬元，加上校方配合的3650萬元，目前已完成寢室及公共空間整修，接續將針對內外公共空間進一步優化。

至於被戲稱有「返校」感的嘉大民雄校區學生宿舍，校方回應，依照學生宿舍整修順序，緊接著就會辦理民雄校區綠園一舍整修計畫，目前除向校務基金借支3900萬元核准在案，也有整建設計藍圖，預計明年3月向教育部提出補助申請，希望能獲得教育部更多的資源挹注。