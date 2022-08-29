高雄市年底五合一選舉今（29）日是登記首日，41歲政治素人鄭宇翔現身高市選委會，搶頭香成為第1位正式登記的高雄市長參選人。（柯宗緯攝）

高雄市年底五合一選舉今（29）日是登記首日，41歲政治素人鄭宇翔現身高市選委會，搶頭香成為第1位正式登記的高雄市長參選人，但相當低調不提供學經歷、職業別等資訊，令外界相當好奇其背景，至於參選動機，他則說「為解決民進黨政府無法解決的問題」。

針對高雄市長參選人，過去外界只聚焦藍綠選將，國民黨柯志恩預計9月1日率領眾市議員大陣仗去登記參選，至於民進黨陳其邁仍在討論形式，也尚未確定何日何時登記。至於先前已宣布參選的旅美博士曾尹儷將於9月2日登記參選高雄市長。

不過，今早突然有名素人現身要登記選市長，令選務人員及媒體格外好奇。該政治素人名叫鄭宇翔，今獨自前往選委會登記，41歲的他年齡符合高雄市長參選年需年滿40歲的門檻，但他未提供學經歷，也不願透露從事什麼行業，他覺得這些資訊與選舉沒直接關係，因此未填寫。

鄭宇翔說，現在工作剛告一段落，因此才參與選舉，他是土生土長高雄人，算是政治素人，沒有加入民間社團，但有交流經驗。針對參選動機，他直說，基本上是想解決民進黨政府無法解決問題，對於民進黨在地方、中央執政都表示肯定，但想參選只是想解決問題，像是高雄的空汙問題有待解決。

他今辦理財產登記及繳交150萬保證金，但面對最後可能會「有去無回」，他認為，沒有關係，沒有特別想過這方面問題，因為這是自己想要做的事情。