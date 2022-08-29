冰箱是家中必備的家電之一，以風水角度而言，冰箱代表家中財庫，是錢財聚集的地方，對此命理專家小孟老師27日在臉書粉專發文提醒，冰箱若擺錯6個位置，包括對著爐灶、落地窗、水龍頭、門，以及冰箱上方有樑、雜物過多，可能導致破財神找上門，不僅財氣下滑，錢也會來來去去。

1.冰箱不宜對爐灶

冰箱代表水，爐灶代表火，相對沖代表水火不融，另外水也代表財水，財水不能被火滅，否則財氣會下滑。

2.冰箱不宜對落地窗或窗戶

冰箱代表健康，對落地窗或窗戶代表會走空亡運，腦袋空空、錢也空空。

3.冰箱不宜正對水龍頭

冰箱代表財庫，若正對水龍頭或飲水機，代表財庫的錢會來來去去，投資會大破財。

4.冰箱不宜對門

冰箱代表財庫，財庫不宜被人看見，若冰箱對門，錢財就容易被劫走，例如買貴東西，或被人借錢，甚至詐騙。

5.冰箱上方不宜堆放雜物

冰箱上方雜物太多會有太多投資想法，或有創業點子但很雜亂，容易因判斷錯誤導致大破財。

6.冰箱上方忌有樑

上方有樑代表財運被壓抑，很難在業績與績效上有所突破，甚至容易發生被打壓、客戶被搶走、經手案子不順利有官司等情況。至於化解方法，只須擺放一盆綠色植物即可。