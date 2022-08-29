日本40歲男星石垣佑磨，2002年因演出超夯日劇《極道鮮師》而走紅，之後又陸續演出《女帝薰子》、《假面學園》等多部經典日劇，使人氣不斷攀升。而去年爆出戀情的他，與小14歲的女主播森真奈美交往不到1年，就在今（29）日稍早宣布閃電結婚，令粉絲們又驚又喜。

石垣佑磨今日稍早，透過經紀公司發出結婚聲明，表示他與小14歲的森真奈美在2021年秋天因拍電影結識，兩人雖在戲中並沒有共同演出的戲分，但經常透過拍片的空檔時間見面聊天、關心彼此，進而發展出戀人關係。而兩人交往1年左右就決定攜手共度未來，並在8月28日這天與妻子登記結婚，並公開了兩人的合照。

照片中，只見石垣佑磨與嬌妻一同抱著兩隻愛貓，對著鏡頭露出甜蜜微笑，另外還曬出登記結婚時的側拍，幸福模樣羨煞旁人，而嬌妻甜美的臉蛋與清新的氣質同樣受到矚目，網友紛紛留言「恭喜！老婆真漂亮」、「沒想到這麼快就結婚了」、「兩人感覺很班配」受到大批網友轉發祝福。

事實上，石垣佑磨在2002年的日劇《極道鮮師》中飾演的是白金學院3年D班學生，與當時同樣出道不久的松本潤、小栗旬、成宮寬貴、脇知弘等人，一同飾演關鍵人物，而他的人氣雖不及小栗旬、成宮寬貴與松本潤火紅，仍在多部戲劇中穩拿配角角色，同樣受到大批觀眾的喜愛。