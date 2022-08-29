時代力量花蓮縣議員參選人陳慶元（右下）今早和競選團隊到縣選委會登記參選，搶下頭香。（羅亦晽攝）

國民黨籍花蓮市民代表韓林梅（中）此次選舉將投入花蓮縣第一選區議員選戰，今上午在競選團隊陪同下，到縣選委會登記參選。（羅亦晽攝）

九合一選舉11月26日登場，各黨欲搶攻花蓮縣議會33席次，今開放登記參選首日，遭國民黨花蓮縣黨部以排黑條款不予提名的議長張峻，上午在妻子陪同下低調現身縣選委會，以無黨籍投入下屆議員選戰；時代力量花蓮縣議員參選人陳慶元與國民黨籍花蓮市民代表韓林梅則在競選團隊陪同下，大陣仗地前往登記，盼成功角逐議會席次。

今是九合一選舉登記首日，陳慶元一早10時在時力花蓮黨部主委白卿芬、競選團隊及支持者陪同下，大陣仗到前往縣選委會登記參選第三選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）縣議員，結束後則將展開2日單車掃街之旅，向選區內的民眾報告其參選政見。

陳慶元過去8年曾在國小任職，並於光復社區公益課輔班輔導擔任老師，會在今年投入縣議員選戰，是希望能「為花蓮的鄉親發聲、替花蓮不公不義發生」，因此他也在縣選委會門口用大聲公說明自己的四大政見主軸，分別為教育優先、社福完善、交通安全及環境永續等議題，盼年底能帶著支持者的期待成功入主縣議會並服務更多人。

陳慶元甫登記結束，議長張峻即與妻子低調現身縣選委會，登記參選下屆第三選區議員，不過他先前被國民黨花蓮縣黨部以排黑條款不予提名，全國正副議長聯誼會雖到花蓮聲援並稱「黨中央同意張峻報准參選」，但卻遭黨中央澄清「同意的是『報備』非『報准』」，因此他今也以無黨籍身份登記參選，展現爭取連任及下屆議長的決心，繼續監督縣政。

國民黨籍花蓮市民代表韓林梅此次選舉將投入花蓮縣第一選區（花蓮市）議員選戰，今上午在競選團隊陪同下，到縣選委會登記參選議員，與其長期搭擋的政治夥伴、花蓮市長參選人李秋旺也到場支持，給予助力。

此外，九合一選舉即起至9月2開放參選人登記，據了解，民進黨籍花蓮縣長參選人Kolas．Yotaka（谷辣斯·尤達卡）將在明天上午8時許前往縣選委會登記，力拚連任的國民黨籍縣長徐榛蔚則因公務行程繁忙，幕僚透露登記日待確定後會盡速公布。