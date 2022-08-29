美國民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）周日接受媒體訪問時表示，她非常擔心聯準會將把美國經濟推入衰退，以及升息將使人們失業。

沃倫在接受CNN訪問時表示，你知道什麼比高物價和經濟強勁更糟嗎？就是高物價和數百萬人失業。我非常擔心聯準會將這個經濟推入衰退。

聯準會主席鮑爾上周五警告，隨著央行提高利率以對抗高漲的通膨，美國人將面臨經濟增長緩慢與失業率可能攀升的痛苦時期。

鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上表示，聯準會將把利率調升至必要水準，且為了有效降低通膨，利率將維持在高點一段時間。

鮑爾表示，雖然利率升高、成長放緩和勞動力市場轉弱會使通膨下降，但也會帶給家庭和企業一些痛苦。這些都是降低通膨的必要之惡，但若無法恢復價格穩定將帶來更大的痛苦。

沃倫表示，鮑爾所說的「一些痛苦」意味著利率上升導致資金成本升高，人們將因而失業，小型企業可能關門。沃倫對經濟的看法，在進步派的民主黨人士中頗具影響力。

沃倫表示，通膨高漲部分是因為供應鏈問題、新冠疫情和俄烏戰爭，而提高利率和鮑爾的工具箱裡並沒有任何東西可以直接處理這些問題，鮑爾在國會聽證會上也已承認這一點。