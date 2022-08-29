在柬埔寨被槍殺的程姓男子。（摘自程男臉書／洪榮志台南傳真）

3名台灣籍男子在柬埔寨遭槍殺，與死者程姓、葉姓男子情同舅甥的台南市徐姓男子29日表示，目前3人遭殺害的原因版本相當多，有傳說是3人起內訌，林男持槍殺害程、葉2人後，再被現場其他同夥殺害；也有一說是3人遭當地警方攻堅時槍擊致死，或是被大陸人殺害，眾說紛紜，希望政府能協助查明3人被害的真相。

45歲的徐男表示，由於他的外甥與26歲程男、27歲葉男是仁德區某國中同學，3人交情很好，程、葉2人從小跟著他的外甥叫他「舅舅」，之後還曾改叫大耶、老耶，也常到他仁德區的住處遊玩，大家感情很好。

徐男說，大約在去年底，他得知葉男先前往柬埔寨工作；接著，程男也跟著到柬國工作，但並不清楚他們確切的工作內容。

徐男指出，第3名死者39歲的林男是台南市東區人，也是他認識的友人，3人都是認識很久的友人，感情不錯，都在柬國工作。由於3人遭殺害的原因，版本相當多，希望政府能介入協助調查清楚，不要讓3人死得不明不白，同時也幫家屬將死者的遺體帶回台灣。

徐男還說，葉、程2人都有毒品前科，也曾經入獄過，2人的個性有時較白目、搞怪，他常規勸他們要走正道，沒想到竟然如此結束人生，令人唏噓，只希望他們一路好走，不要再搞怪、白目，走迷路了！