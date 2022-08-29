《Q：歌舞伎之夜》卡司有松隆⼦（左起）、志尊淳、廣瀨鈴及上川隆也。（photo by Kishin Shinoyama）

野田秀樹的《Q：歌舞伎之夜》以12世紀末平安時代為背景。（photo by Kishin Shinoyama）

日本鬼才導演野⽥秀樹大型公演作品《Q：歌舞伎之夜》，率日劇女神松隆子、上川隆也、廣瀨鈴及志尊淳，雙生雙旦主演跨時空的羅密歐與茱麗葉，將於10月25日至10月30日在國家戲劇院演出，預計9月1日中午12點開放兩廳院會員預購並開賣貴賓包廂，9月8日中午12點正式啟售。

首次來台演出的松隆子表示：「這是我第1次在台北演出，心情相當興奮！會全力以赴表現，希望能與大家在劇場共同度過美好時光！」學習過中文的演員上川隆也則以中文表達非常期待來台的心情，加上實力派演員橋本哲、⼩松和重、伊勢佳世、⽻野晶紀、⽵中直⼈及導演野⽥秀樹，重量級演員卡司前所未見，備受期待。

《Q：歌舞伎之夜》作品靈感源⾃英國搖滾天團Queen的專輯《歌劇之夜》，野田秀樹將專輯展現的世界觀以及充滿戲劇張力的音樂帶到舞台上，創作概念獲得樂團支持及官方授權，劇作全部採用《歌劇之夜》專輯中的經典歌曲，磅礡壯麗的音樂，烘托戲劇張力，將演出提升至更高層次。

勇而嘗試經典的野田秀樹將故事背景設定於12世紀末的日本平安時代，從源賴朝與平清盛的源平合戰中，巧妙呼應莎士比亞經典劇作《羅密歐與茱麗葉》凱普萊特和蒙太古的家族對立，松隆⼦、上川隆也、廣瀨鈴及志尊淳扮演跨時空的羅密歐與茱麗葉，攜手演出淒美愛情故事。