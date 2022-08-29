星宇航空今日召開股東臨時會，正式改選董監事，為上興櫃做準備。選出4位一般董事分別為星宇投資代表人張國煒、及星宇航空代表人翟健華、星威投資開發代表人葉淑汶、星威投資代表人聶國維；獨立董事蔡堆、王德和及黃志成。

星宇航空為IPO做準備，董事會大幅改組，之前董事結構為5董2監，改為7董，分別為4席一般董事，3席獨董。

新選任的3席獨立董事，公益性獨立董事候選人蔡堆，王德和曾任交通部民航局副局長；獨立董事候選人黃志成，現職為廣運聯合會計師事務所所長，也是佳能企業獨立董事。

一般董事則有4位，分別為星宇投資代表人張國煒及星宇航空總經理翟健華、星威投資開發代表人葉淑汶，星威投資代表人-即星宇航空公關長聶國維。

星宇航空即將於9月底上興櫃，正式跨足資本市場。星宇航空共辦過5次增資，近日也正在辦理增資，包括張國煒二哥張國明、姐夫鄭深池都參與，預計8月底完成，本次辦理現金增資2.75億股，以每股12元溢價發行，目標募得33億元。