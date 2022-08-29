火鍋是許多人喜歡的食物，但中國大陸一名35歲女子在吃完火鍋後，又點了一杯冰奶茶，未料回家後上吐下瀉，女子當時以為只是吃壞肚子，未料隔天症狀持續，甚至達四肢麻痺還抽搐的程度，經醫師診斷發現，該女是因急性腸胃炎引發的「鹼中毒」。國內醫師表示，此為嚴重的鹼中毒，確實相當危險，嚴重可導致休克死亡。

據陸媒《芒果都市》報導，這名35歲的女子日前與朋友聚餐吃完火鍋後，又馬上喝了冰奶茶，不料當天晚上開始上吐下瀉，起初未直接前往醫院，以為休息一晚後會有緩解，不料第二天一早症狀愈加嚴重，出現四肢麻木無法動彈的情況，這才緊急就醫，確診為急性腸胃炎引起的低鉀低鈣性鹼中毒。

根據該報導，該女子稱上吐下瀉之初以為並無大礙，不料第二天一早起來，發現已拉到渾身麻木無力，才趕緊就醫檢查，醫師告知是因急性胃腸炎導致低鉀低鈣性鹼中毒，所以引起了麻木抽搐的情況。報導表示，醫師給予對症治療後，患者症狀明顯緩解。該篇報導並表示，醫師提醒，人體若吃了不潔食物或刺激性食物，容易導致急性胃腸炎的發生，出現「低鉀低鈣性鹼中毒」。

台大醫院急診部醫師方震中表示，人體若因為嚴重上吐下瀉，可能出現鹼中毒，尤其是嚴重嘔吐導致胃酸（鹽酸）排出體外，導致血液呈現鹼性而中毒，此種情況不只發生在食物中毒，若因藥物等刺激人體的嘔吐中樞，導致大量嘔吐也可能出現此鹼中毒現象，嚴重可休克致命。