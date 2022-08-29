根據歷史經驗，鷹式升息下，有利於非投資等級債投資！當一檔債券原先屬於投資等級債券(信用評等BBB以上)，後來被降評至非投資等級，這類債券就會被稱為Fallen Angel Bonds(墜落天使債券)，當投資級債券成為Fallen Angel債券時，易遭機構法人大舉拋售形成「超賣」，導致價格大幅修正，因而出現投資的甜蜜點，後市在非投資等級債券投資人進場布局後，債券價格有機會大漲，可以說，Fallen Angel債券實現真正的「低買高賣」，展現強大的「V轉」實力。台新投信看好未來Fed升息逐漸進入尾端，債市漲升行情看俏，特別推出「台新美國策略時機非投資等級債券基金」，讓投資人參與Fallen Angel債券的「V轉」甜蜜行情。

台新投信總經理葉柱均表示，「台新美國策略時機非投資等級債券基金」特別與國際級法人受託管理機構-紐約梅隆旗下之Insight投資管理公司合作，Insight自1933年成立至今達88年，該團隊在指數化投資經驗超過30年，資產管理規模高達1.2兆美元，債券管理規模達3134億美元，在Fallen Angel債管理具有一定規模，並發行海外第一檔Fallen Angel債券基金。本基金投資優勢包含優化收益與降低成本，優化收益策略主要為增持兩年內被降評的新天使，並運用一籃子債券交易大幅降低交易成本。台新投信與Insight攜手合作下，期能為投資人創造最佳報酬。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，由於Fallen Angel債券信用品質較佳，有超過九成債券發行人為BB級，不論債券升評或降評皆有獲利機會，且在Fed升息後逢低布局，後市可享有甜蜜報酬，因此成為現今債券市場的當紅炸子雞。根據Bloomberg統計，在Fed最後一次升息後布局Fallen Angel債券，持有一年後報酬率可達1成以上。市場預期Fed有望在9月或之後會議調降升息步伐，2023年第一季將停止升息，目前正是提前卡位Fallen Angel債券絕佳時機。