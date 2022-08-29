楊銘威一人飾雙胞胎兩角，曾抱謙（左）向曾定一訴說心情。（TVBS提供）

「川咪CP」黃柏峰、馮容潔迎來甜蜜滋味。（TVBS提供）

「川咪CP」黃柏峰、馮容潔迎來甜蜜滋味。（TVBS提供）

「川咪CP」黃柏峰、馮容潔迎來甜蜜滋味。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》第三季「必勝高三生」劇情進入新一波轉折，飾演老師的楊銘威求愛失利，約弟弟吐心事消愁；「川咪CP」因咪寶遭逢父母吵架，激發兩人關係大突破，師生追愛兩樣情，形成極大對比。楊銘威自認感情觀接近勇敢追愛的曾定一，看到扭扭捏捏的曾抱謙，忍不住開口碎念：「你連愛的勇氣都無法說出口，怎麼給人家幸福啦！」恨鐵不成鋼的語氣十分逗趣。

劇中，曾抱謙追汪心怡(方語昕 飾)不成功，楊銘威透露自己也曾有告白失敗的經驗，求學時期有個喜歡一位學姐很久，終於鼓起勇氣開口告白，沒想到，卻換來對方的好人卡：「你人太好，我喜歡壞一點的男生。」 這段暗戀就此無疾而終。至於身邊好友若向他尋求感情上的建議，楊銘威說自己通常都會告訴對方最壞的情況，幫朋友打預防針。假若察覺這段感情沒機會挽回，會勸對方果斷放棄；若還有轉圜的餘地，則鼓勵對方堅持下去。

相較於老師曾抱謙晦暗的感情，「川咪CP」黃柏峰、馮容潔則是迎來甜蜜的滋味。戲裡咪寶因父母不和陷入低潮，劉川楓送上鼓勵之外，兩人也情不自禁「吻了」。對於第二次接吻，馮容潔提到當初看劇本，內心感觸萬千，川咪CP是帶著離別的心情見面，讓她想到一旦殺青，兩人就無法像現在天天見面、一起工作，因此一開始是抗拒排練這場戲。黃柏峰也說：「我們沒有事先排練，正式來是真情流露的。」

黃柏峰、馮容潔都表示很習慣對方的存在，牽手、抱抱甚至親親都很自然，拍吻戲完全沒NG。不過，當天因氣溫太高讓兩人都「濕了」，接吻時鼻頭、人中都是汗，馮容潔直呼：「好濕喔！」除了汗流浹背外，拍攝當下穿著皮鞋相當吸熱，讓黃柏峰、馮容潔腳底發燙，邊跳邊喊：「好燙！好燙！」拍戲現場的意外插曲與劇中甜蜜氣氛大不同。