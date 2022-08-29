電價及物價上漲，學校午餐也撐不住了，國中小營養午餐在9月開學後調漲10％，國民黨團認為，偏鄉學校、弱勢族群學生營養午餐補助費用，未能跟著物價波動、通貨膨脹做滾動式調整，教育部一筆固定預算就用到底，讓偏鄉學校、弱勢學生的營養午餐質量降低，民進黨政府加速設立學校午餐法專法，以及補助款需滾動檢討。

國民黨立委李德維表示，112年度總預算案已送至立法院，明年歲出2.7兆元，增加幅度20.8％，但相關學生營養午餐補助，有非常多問題。政府「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，加碼偏鄉學校午餐能吃到一餐62元的菜色，相關指引卻是上周五才提出，各校接下來如何因應？不能只是「長官動動嘴、基層跑斷腿」。

李德維要求，弱勢學生一餐45元補助，從103年迄今未調整過，現在偏鄉學生調高到62元，兩者差額超過3分之1，教育部必須做出調整；有關於石斑魚遭大陸禁銷，導致滯銷，由農委會編列6億元預算支應，未來若又發生農漁產品滯銷問題，是否比照石斑魚方式，提供給學生作為營養午餐食材？教育部必須具體對外說明。

國民黨立委鄭正鈐表示，物價持續上漲，面度通貨膨脹的壓力，學生營養午餐並沒跟著物價在成長，根據主計處統計，今年7月份物價上漲3.36％，食材部分上漲7.17％，同時電價也在調漲，原本計畫將學要中央廚房用電排除在漲價外，最後仍未實施，學校委外的營養午餐經營越來越困難。

鄭正鈐指出，雙北國中小學函報教育部欲調漲營養午餐價格，新北市平均漲幅在1成左右，其中永和學區的學校營養午餐漲幅更高達2成，根據教育部規定，「每名學生午餐每餐45元，以全年上課200天計算。」這項規定是在馬政府時期所制定的辦法，蔡政府執政超過6年，都沒有再調整過，隨著通貨膨漲，學校營養午餐的品質有逐漸下降的疑慮。

鄭正鈐直言，共有10多位朝野立委推出各種版本的「學校午餐法」，今年4月教育部也開始舉辦相關公聽會，但4個多月過去，仍未見行政院版的「學校午餐法」，2019年教育部次長參加綠營公聽會時表示要全力推動，到現在還沒看到影子，教育部腳步為何這麼慢？