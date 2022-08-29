宜蘭地檢署今（29日）偵結召開記者會說明，依過失致死等罪嫌起訴6人。（本報資料照）

南方澳跨海大橋2019年10月1日突然斷裂，釀6死、12傷。（本報資料照）

南方澳跨海大橋2019年10月1日突然斷裂，釀6死、12傷。宜蘭地檢署今（29日）偵結召開記者會說明，依過失致死等罪嫌起訴6人；衍伸案外案，承包縣內橋梁檢測的顧問公司虛偽造假案，檢察官依詐欺取財等罪嫌起訴2人，並依刑法沒收新制，向法院聲請沒收該公司犯罪所得823萬餘元。

檢方說明，南方澳大橋坍塌案，經分析調查主要為3個部分，橋梁承攬廠商沒有按圖施工吊索端錨系統、監造單位沒有確實進行監造、管理維護單位蘇澳港營運處疏於橋梁檢測及定期維護，均為造成橋梁崩塌致人死傷的累積原因。

遭檢方起訴6位，包含吊索公司林姓負責人、吳姓工地主任、協力廠商邊姓副總兼現場負責人、監造廠商陳姓現場監造負責人及蘇澳港營運處前任工務科方姓經理、蘇澳港營運處後任工處科黃姓經理，應共同為該案死傷結果負責，均涉犯刑法第276條之過失致死及同法第284調前段之過失傷害罪嫌。

在偵查過中，宜蘭縣政府清查「107年橋梁檢測巡查委託服務案」，向宜檢告發，承包縣內橋梁檢測的顧問公司虛偽造假案，將不實虛偽造假檢測資料上傳，向縣府詐取查核報告委託款項；檢方偵查終結，起訴陳姓、張姓2人，均涉犯行使業務上登載不實文書及詐欺取財等罪嫌，並依刑法沒收新制，向法院聲請沒收犯罪所得823萬8473元。