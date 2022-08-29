中小學即將開學，國內10歲以下兒童新冠確診病例，已累積破50萬，其中300多人為中重症、死亡人數高達24例，中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬推測，下波BA.5的高峰可能出現在9月中，台大兒童醫院院長黃立民擔憂，兒童在這一波一定跑不掉。

根據美國疾病管制局研究，接種完三劑疫苗4個月後，對抗BA.2的保護力僅剩2成多，推測對抗BA.5可能會更低，雖然台灣到目前為止，已有7成人口打過三劑疫苗，但依照依苗施打時間，3成5恐對BA.5已無足夠的保護力，公衛專家對接下來BA.5的疫情相當擔憂。

也因此防疫相關用品成了熱門搜尋，像是日本開發的NASC奈米抗病毒鍍膜，結合了獨特的光觸媒與複合無機金屬，除了在日本三大機場已施作，台灣桃園國際機場、移民署、內政部、台北三軍總醫院、部分學校和診所也都以此最先進的方式，達到抗菌效果。

病毒的大小為10至300奈米，細菌的大小為1至5微米，如果抗菌成分的尺寸太大，將難以發揮效果。奈米光觸媒（photocatalyst）是一種「利用光能，進行催化反應的觸媒」，使用前，會先把它塗布或噴灑在物體表面形成一層薄膜，再透過光能的啟動，氧化分解各種有機化合物和部分無機物，破壞細菌的細胞膜和固化病毒的蛋白質，可殺減少細菌和分解有機污染物，因而具有極強的抗菌、除臭、防霉、除污、物體表面防污自潔、清潔淨化空氣功能。

東京工業大學與奈良縣立醫科大學、神奈川縣立產業技術總合研究所組成的研究團隊，針對新冠病毒在2020年發表了一項研究成果，確認利用可見光應答型光觸媒材料，可以促進新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的不活化。

研究團隊參考可見光應答型光觸媒之抗病毒性能評估試驗的日本工業標準JIS R 1756，培養了新型冠狀病毒株，並接種於光觸媒。接著再以1000lux的可見光(去掉400nm以下紫外光的白色螢光燈)進行照射，並與在未照射光線的暗處對照組，進行病毒量的計算。

實驗結果顯示，透過光照射1小時減少了病毒量99.7%，2小時後則確認病毒量減少至檢測極限的99.99%以下，此外，暗處的對照組在經過4小時後，也確認病毒量減少至檢測極限以下，可證明NASC奈米氧化鎢可視光觸媒是目前最先進的光觸媒技術，普通照明條件下，即可持續分解病菌且無二氧化鈦致癌的風險。