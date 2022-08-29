本屆巴西總統選舉首場辯論會今天登場，極右派現任總統波索納洛指控左派對手魯拉昔日在總統任內貪汙。魯拉不甘示弱，反控波索納洛「摧毀巴西」。

這是10月投票前在聖保羅舉行的首場電視辯論會，波索納洛（Jair Bolsonaro）與魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）這兩位最被看好的候選人都是在最後一刻才證實會參加。兩人今天一上台沒浪費時間，立刻發動猛烈攻擊。

波索納洛劈頭就說魯拉是「小偷」，指責這位76歲的前總統涉及國營巴西石油公司（Petrobras）的大型貪腐醜聞。

代號「洗車行動」（Operation Car Wash）的調查最後導致魯拉2018至2019年身陷囹圄，但去年最高法院裁決他無罪。

67歲的波索納洛今天對魯拉說：「你的政府是巴西史上最腐敗的政府。」他連珠砲攻擊，細數巴西石油公司醜聞的數字。

「竊賊治國，那是個竊盜的政府…你想重新掌權的目的是什麼？再對巴西石油公司做一樣的事嗎？」

魯拉立刻反擊，說波索納洛散布「謊言」，還指控波索納洛破壞了他卸任總統時政府締造的經濟成長和反貧窮計畫。

魯拉用招牌低沉沙啞聲音說：「這個國家已被摧毀。」

12位總統候選人今天有6位站上辯論講台，但巴西2.13億人口的目光，都放在2003至2010年擔任總統的魯拉以及外號「熱帶川普」（Tropical Trump）的波索納洛身上。

根據Datafolh最新民調，魯拉以47%領先波索納洛的32%。

如果沒有候選人能在10月2日的首輪投票贏得過半票數，10月30日將舉行決選。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110829