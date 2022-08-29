台南程姓男子今年2月25日搭機前往柬埔寨，昨日卻傳出程男等3人在柬埔寨首都遭槍殺的消息，根據司法院公開資料顯示，程男有毒品與多項前科，實際檢視程男臉書最後發文，停留在今年7月更新大頭貼照，簡短寫下29字，稱「得失隨意，皆為歷練」。

3名台人28日在柬國遭槍殺的消息傳回台灣，台南警方證實3名死者均為台南人，其中程男為今年2月25日自台出境，搭機前往柬埔寨，為3人之中最早前往當地的。

據了解，程為台南角頭份子，與同樣遭槍殺的葉男屬同個組職幫派，程男則有多項前科，公開判決書中提及，2016年7月16日間程男透過管道購入二級毒品，同日下午騎乘機車闖紅燈被警方攔下，才購得的毒品隨即被查獲，被警方移送法辦，經法院判決拘役55日，得易科罰金5萬5千元定讞。另，2014年間程男涉有恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜、組織犯罪防制條例等案被警方移送。

實際檢視程男的個人臉書，最後貼文停留在今年7月21日更新大頭貼照，程男換了一張在摩天輪車廂拍下的獨照，附註文字則寫著29字，「把人看清不如把人看輕，把事看透不如把事看淡，得失隨意，皆為歷練。」標籤註記這為久違的更新臉書動態。

程男今年1月發布的貼文中，致謝來自各方親友的生日祝福，透露自己今年因為個人因素只想低調的過生日，豈料事隔沒幾個月就不幸死於異鄉，不少親友得知消息後，悲傷湧入程男的臉書哀悼，紛紛留言要程男「一路好走，來世再續前緣」。

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