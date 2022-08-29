報稅忙季後，近期許多台商開始接獲大陸稅局的風險提示，且大多來自稅務人員口頭告知、短信通知、電話或者電子稅務局的提示。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅示警，台灣總部隔岸處理這些問題時需要多加留意，並建議作好可能稅務風險的自我盤點。

徐丞毅表示，大陸稅務機關運用金稅四期的系統勾稽，常會有許多風險提示，需要台商進一步解釋原因。過往台商回覆後可能就沒有後續的調查，可是這波的稅務檢查若處理不當，除了需自查補稅，還可能被稽查局立案調查。

徐丞毅說明，一般大陸稅務機關會依據行業類型、規模、交易／會計科目性質、稅負率、風險等級篩選選案對象、此外還有交易鏈上下游的稅務機關委託協查、風控部門系統自動推送、以及匿名舉報等不同的來源。

而由於企業自查補報無法保證未來不會有稅務風險，或被稅務機關立案調查。徐丞毅說，若台灣總部的財稅管控較分權，當地暫時性地緩解危機，是否意味未來更大的查稅風暴真的不得而知。

因此，徐丞毅建議，第一，台商企業總部應即時掌握當地狀況，沙盤推演初次回覆後稅務檢查的風向與心理預期。例如掌握稅務人員對此項工作檢查任務的工作量、查核態度，盡可能減輕其查核工作量與壓力。

第二是大陸台商最好定期做自我檢查，預先了解自身可能的稅務風險點。例如，結帳後測試開立發票時點是否正確、盤查進項稅額組成比例、測算分析重要稅務指標等等。第三則是在應對過程中，評估最大與最低曝險值，盡可能引導到較為有利的解釋空間。