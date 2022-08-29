中華郵政公司今（29）日在新竹縣尖石鄉舉辦「無人機物流投遞試飛啟動儀式」，首度讓逾25公斤遙控無人機在超過20公里山區固定航路上，從尖石鄉公所運送郵件、口罩及快篩試劑等醫療物資至新光國小（新光部落）。

活動由中華郵政總經理江瑞堂主持，交通部部長王國材、中強光電集團董事長張威儀、中光電智能機器人公司董事長薛建秋、交通科技產業會報資深顧問宣明智及民航局局長林國顯等出席。

中華郵政總經理江瑞堂表示，本次試飛是與中光電智能機器人公司合作，不僅驗證我國無人機越嶺、溪谷地形飛行及自動飛航控制系統的技術，當有災難發生且造成郵路中斷時，無人機更可將物資快速投放現場。

王國材指出，本次活動最大特色在於固定航路飛行及提供緊急物資，同時也完成首架無人機安全檢驗。本次總飛行距離長達21.2公里、海拔高度落差達1580公尺，歷經至少65小時以上共700次起降，全程54趟，驗證本次飛行航路及運送安全。