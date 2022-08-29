因應半導體產業S廊帶計畫，科技產業鏈進駐中油高煉廠舊走之後，衍生相關商辦、會展及轉運等服務性設施需求，高市府透過高鐵左營站三鐵共構交通優勢，運用TOD大眾運輸導向發展策略，鏈結創新量能，希望帶動北高雄商業發展，「左營高鐵科技之心擬定細部計畫」29日起公開展覽至9月26日，預定明年採公辦都更方式，辦理招商開發，引入民間資金投資。

高雄都發局長吳文彥29日指出，高市府運用左營高鐵站交通樞紐優勢，並與國防部政戰局及交通部鐵道局等國有土地管理機關，多次磋商協調，將位於高鐵站西側轉運專用區及廣停用地，變更為商業區，預計明年以公辦都市更新方式辦理招商開發，引入民間資金投資。

他說，全區採整體開發，透過人車立體連通空橋，與高鐵站(台鐵新左營站)及立體停車場串連，並提供公車轉運及兼顧生態綠化，以大眾運輸導向發展向北串聯S形產業廊帶，向南延續市區商業發展。

吳文彥表示，因應半導體產業衍生的相關商辦會展、以及交通轉運等服務性設施需求，高市府除啟動「左營高鐵科技之心」計畫之外，並推動整合高鐵屏東延伸線、八德第二快速道路，規劃高鐵前後站聯絡交通、以及檢討半屏山南麓交通系統及土地使用整合，以期滿足晶圓設計、研發及商辦企業總部、服務中心等多元機能。

高雄都發局表示，該案主要計畫變更部分，已於今年7月27日經市都委會審議，將依程序報內政部都委會審議，此次公展的擬定細部計畫，也將續送高雄市都委會審議，在主、細計都完成審定作業後，高市府即啟動公辦都更招商作業，公開徵求實施者，全案開發規模預計達7萬餘坪，並提供商場、辦公、商務、轉運及停車等空間設施，強化北高雄左營高鐵旅運樞紐機能。