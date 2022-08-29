阿提米絲1號（Artemis I）無人登月任務

美國國家航太總署（NASA）在首度送人上火星前，想要以前所未有的方式，重返月球表面探索。

據CNN新聞網28日報導，當阿提米絲1號（Artemis I）無人登月任務29日展開時，將賣出未來探索探索的第一步。美國上次載人探月任務是阿波羅17號（Apollo 17）在近半世紀前進行，創下深入太空長達12.5天的紀錄，至今還沒有打破。

NASA想要透過阿提米絲計畫，讓人登陸前所未至的月球南極，最後達成上火星的目標。太空人將執行長時間深入太空的任務，挑戰一切探索的界限。而美國國家航太總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）稍早說，「我們將重返月球，以學習生活，工作和生存。」

NASA太空人布瑞斯尼克（Randy Bresnik）27日強調，利用探索月球以準備登陸火星的重要性。他說，大家在阿拉斯加荒野露營時，不會依賴沒用過的新裝備和雪鞋。同樣的，火星也不是適合用來首度測試新裝備的地方。他說，NASA會先去近一點的地方，萬一發生鞋帶斷了等類似狀況，還能回家。

國際太空站（International Space Station）在環繞地球的低軌道運行了超過20年，而太空人為期6個月到1年的經驗顯示，微重力環境可能對人體產生甚麼影響。NASA太空人魏斯曼（Reid Wiseman）說，當他在國際太空站時，就把它當成在火星上。

而預定2024年執行的阿提米絲2號（Artemis II）任務將像1號任務般，以比以往任何阿波羅任務更遠的距離環繞月球。至於預定2025年底執行的阿提米絲3號（Artemis III）任務，則會讓第1名女性和第2名男性太空人登陸不見天日，永久籠罩在陰影中的月球南極。由於月球南極可能存在水冰和其他資源，或許能在長途月球漫步途中維持太空人生存所需。