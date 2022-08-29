國民黨昨（28）日全代會以「棒球」為主題，由黨主席朱立倫化身「總教練」，授予黨提名、報准的22縣市長參選人共23人「球棒」戰旗，象徵棒棒是強棒。台中市長盧秀燕昨在臉書曬出全黨縣市長候選人牽手大團結畫面，並說「守護台中，我堅持。拚好日子，我全力以赴！」引爆網友熱烈討論，不到一天的時間，已有萬名網友按讚。

盧秀燕在臉書談到，在全代會上，與國民黨提名的優秀夥伴齊聚一堂，共同誓言為國人拚好日子！國民黨是一個做實事的團隊，為人民努力做事，讓人民過好生活，秀燕全力以赴，我們作伙拚！

該篇貼文曝光後，不少藍營人物也紛紛湧入留言，台北市長參選人蔣萬安說「盧市長加油！我們一起為民眾跟正義而戰」、立委江啟臣「盧市長加油，作伙為臺中打拚！」雲林縣長張麗善亦說「支持盧市長繼續守護台中，我們一起努力，為人民拚好日子」。另有不少網友表示，「最棒的市長！全家人都支持您」、「支持市長媽媽連任成功」、「加油」、「最有溫度的好市長，台中市民我驕傲」。