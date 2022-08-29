都市寸土寸金，停車位一位難求，不少人會選擇購買專屬車位，而有網友在臉書社團發文分享，鄰居買了2個汽車停車位，其中一個只拿來停腳踏車，讓他羨慕直呼「只能說有錢真好」，但不少網友看到後表示「其實是你爽到了！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，原PO貼文寫下「鄰居多年來2個車位其中一個都只拿來停腳踏車，只能說有錢真好，肥宅我除了羨慕還是羨慕。」從照片中也可以看到，其中一個停車位裡只停了2輛腳踏車，旁邊還有相當大的空間。

網友在臉書發文表示鄰居買了2個汽車停車位，其中一個只拿來停腳踏車，讓他羨慕不已。(翻攝臉書爆料公社)

貼文曝光後，網友留言表示「有錢人的想法，果然不一樣的」、「有錢人的快樂，往往就是這麼樸實無華且枯燥」、「已羨慕」、「有錢真好」。也有網友表示羨慕該社區沒有硬性規定車位只能停汽車，「真好，我們社區的只能停汽車...」、「羨慕你們社區可以放腳踏車，我們這只能停車」。

但不少網友更留言要原PO惜福，「其實你爽到了，不用車擠車」、「開車門才不會用到鄰居的車」、「有這種鄰居要惜福，他讓你好上下車」、「有這樣的鄰居真好，停車好方便，隨便停都不怕車門A到，好羨慕」。