由台北市政府、中華民國田徑協會、中華民國路跑協會共同主辦的2022台北馬拉松，預計今年12月18日上午6點半於台北市政府前廣場開跑，今天（29日）中午12點開放全程馬拉松一般跑者報名，明天上午10點起開放半程馬拉松一班跑者報名，到9月28日下午5點截止報名，去年東京奧運後卸下職業選手身份的網球名將盧彥勳，也會和哥哥盧威儒一起參加。

去年台北馬拉松，盧彥勳在終點看著哥哥以突破個人最佳成績通過終點線，也萌生挑戰自我的想法，以往職網賽事攜手合作的盧家兄弟，今年將一起邁開步伐參與馬拉松賽事，今天兩人出席報名啟動記者會，盧彥勳也領到號碼生涯第一張台北馬號碼布，主辦單位相當用心，給了盧彥勳生日的「00814」號碼布。

盧彥勳透露，因為自己現在忙於網球學校的教學及行政工作等事務，只能趁著中午休息，快速吃完、稍作休息就頂著攝氏37度高溫，在大太陽下練習，展現從選手時期一直維持的精神，他也笑說，跑步和打網球是不同的運動項目，實際下場跑，身體也有和打網球不同的感受，他不敢放話要跑多快，以能夠順利完賽且不受傷最重要。

今年賽事仍秉持台北市政府體育局鼓勵多元族群參與，並以實際友善賽事為目標，以及獲英國標準協會頒發全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書的環保精神，首度邀請肢障輪椅選手參加今年活動，也歡迎跑者報名時，勾選「不需領取賽衣」，穿著自己最舒服的衣物、跑鞋，還能獲得運動品牌提供500元折抵優惠，只要購買商品1500元以上即可使用。