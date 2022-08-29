摩斯漢堡暖心推出「週二咖啡日」，活動時間即日起至10月31日止，凡消費者於活動期間每週二早餐時段，購買中杯「摩斯咖啡」搭配番茄吉士蛋堡、培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡三選一，每套優惠價65元，消費者還可選擇加價20元，將「摩斯咖啡」升級為中杯「拿鐵咖啡」或「卡布奇諾」，讓辛勤的上班族在工作前享受元氣早晨食光，品味日常生活的美好，從容迎接週三小週末。

摩斯漢堡全新風味「摩斯咖啡」選用雨林聯盟認證咖啡豆，以黃金比例拚配而成，採水洗處理及中度烘焙，帶出「摩斯咖啡」中的榛果與明亮柑橘香味，中段則漸轉為蜂蜜及焦糖甜感，尾韻更似濃郁滑順的巧克力風味，香醇且口感層次豐富，順口好喝更友善環境。

摩斯漢堡「拿鐵咖啡」與「卡布奇諾」選用「摩斯澳式精選咖啡豆」，產自巴布亞新幾內亞及印度，經水洗法處理中深度烘焙，在澳洲烘焙後新鮮直送台灣，經摩斯咖啡大使專業嚴選，入口濃郁滑順、嘗得到堅果香氣，再加入新鮮牛奶與咖啡完美交融，醇厚韻味、細緻悠長。消費者及上班族不妨用咖啡及美味漢堡來感受工作及生活的美好日常時光。