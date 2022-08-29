ESG、永續投資是全球資產管理市場熱門的投資主題，2022年7月份的經濟學人雜誌再度以ESG為封面主題，台灣ESG基金每隔一段時間也會有新的投資題材出現，永豐投信29日指出，永續投資標的，建議搭配定期定額方式進行投資或存股，參與ESG優質企業長期投資價值。

近年共同基金市場掛上ESG、永續、綠能、潔能，或是環境友善的投資題材頻頻搶市，統計目前集保ESG基金專區共有28檔境內發行ESG基金、31檔境外發行ESG基金，此外，投信投顧公會網站上顯示，近期業者新申請ESG相關概念基金還有約5檔尚在審查中。

美銀美林基金經理人調查顯示，專業投資機構持續提升ESG投資部位，這也反應在台灣共同基金資產變化，Cmoney資料統計，7月份台股ESG ETF發行單位成長4.26％，也較一般台股ETF發行單位成長1.15％來得高，海內外資金對於ESG資產偏好有志一同。

永豐投信指出，7月份甫發行的永豐ESG全球數位基礎建設基金，投資排除爭議性產業與ESG評分低企業，聚焦於數據中樞、數位轉型、未來能源三大主軸，涵蓋產業如：5G基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔，電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室，智慧電網、再生能源與充電樁等新十大建設，其中智慧電網、再生能源標的也與環境永續息息相關。

永豐投信旗下投資人關注度極高的台股ETF，00888永豐台灣ESG ETF追蹤投資富時台灣ESG優質指數，篩選ESG評分高、優質股息殖利率標的，不少投資人選擇這個台股ESG版權值型ETF，作為長期參與台股大盤行情的投資部位，永豐台灣ESG ETF提供有季配息機制，於每年1月、4月、7月、10月進行除息，今年9月份將首度納入平準金機制，平準金配息機制正式上路後，將朝向提升配息穩定度、平滑配息金額的方向推進。

另一檔國內投信發行台股ESG投資主題主動型基金，永豐臺灣ESG永續優選基金在投資操作上，納入臺灣永續指數成份股作為基金投資股票池，操作上藉由市場多空訊號研判，靈活調整持股水位，判別個股與大盤beta連動性進行加減碼，同時納入高股息選股因子，篩選出臺灣永續指數成份股中ESG優質企業，同時具備股價動能標的。

永豐投信強調，現行ESG主題投資包含的策略如：負面排除、ESG整合投資分析、同產業表現較優者等類型，不同ESG主題與投資策略，都追求永續營運、長期價值，也因此更適合投資人作為投資組合標配，進行長期投資、定期定額存股理財多元選擇。