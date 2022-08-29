民進黨「邁向過半大聯盟」7名高市議員參選人今（29）日前往選委會登記參選，6名民進黨高雄立委助陣。（柯宗緯翻攝）

「邁盟」由高雄市橫跨7個選區市議員參選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘組成，今天特別邀請立委邱議瑩、邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆共同至高雄港口慈濟宮參拜後步行至選委會登記。（柯宗緯翻攝）

民進黨「邁向過半大聯盟」7名高市議員參選人今（29）日前往選委會登記參選，6名民進黨高雄立委助陣，致贈代表全壘打的獎盃給所有參選人，希望「邁盟」全數挺進議會，並完成三大目標：民進黨議會過半、市長陳其邁連任、18歲公民權公投複決案全數過關。

「邁盟」由高雄市橫跨7個選區市議員參選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘組成，今天特別邀請立委邱議瑩、邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆共同至高雄港口慈濟宮參拜後步行至選委會登記。

邱議瑩代表勉勵指出，這些新人們各個都經過初選的歷練，從今天過後他們就是正式的候選人，期待他們善用自己的經驗與熱情，為自己的選區與高雄努力，讓高雄市議會過半、協助市長陳其邁建設更好的高雄。

林慧欣強調，若進入市議會後必積極強化中央及地方的連結，為大旗美注入全新的風貌，竭力推動教育與青年議題，以強化偏鄉孩子受教權、推動本土多元文化傳承、分擔家庭照顧需求、提升在地青年經濟力為己任。

陳慶鴻則說，民進黨在2018年大岡山地區的議員選舉中爭取到2席議員，在2022年的今天，民進黨共同爭取議會過半，自己就是關鍵的第3席，讓邁盟全體進議會，成為監督及促進高雄發展的最強戰力。

黃偵琳提到，自己「令果」（蘋果）的綽號與確實的服務在地方在鄉親之間廣為周知，她已累積12年經驗，必定妥善運用市府歷練與劉世芳委員服務處執行長的經驗為左營楠梓的鄉親爭取權利與福利。

湯詠瑜表示，自己是高雄長大並至國際事務所歷練的台美雙律師，帶著對家鄉的熱愛，希望用專業與經驗來自己熱愛的前金新興苓雅服務，爭取為市民朋友服務的認同。

蘇致榮表示，從小跟著父親蘇炎城服務鄉里，他曾擔任陳其邁市長的秘書，也在運動發展局服務過，從13座運動中心、中華職棒回歸、兩隊職籃成立等，希望繼續貢獻自己的專業，為高雄服務。

黃彥毓表示，自己從2006年開始從市府到黨部再到中央的經濟部服務，也已接近20個年頭，坐落於前鎮小港的勞工局就是自己踏入公共事務的起點，會盡全力爭取市民權益，不負宛蓉議員及前鎮小港的鄉親。

洪村銘表示，自己十年磨一劍，這些年來無論身處哪個地方，始終心繫著大寮林園，一步一腳印跑遍大寮林園49個里，累積600公里親自向鄉親問好的自己，用行動貫徹「讓少年村銘來打拚」的口號。