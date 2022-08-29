無黨籍游良福29日穿著「總統」背心、光著腳丫登記參選桃園市長。(蔡依珍攝)

曾參選2屆龍潭區桃園市議員，甚至在政見發表會上語出驚人稱：「想跟路上妹妹愛愛」的無黨籍游良福，29日穿著「總統」背心、光著腳丫登記參選桃園市長，他笑說150萬元登記保證金不算什麼，目標是2年後的1500萬（參選總統保證金），但為了4天的利息，會在禮拜五才繳清。

桃園市長選情激烈，不但藍綠白都有推人選，民進黨前立委鄭寶清上周六也宣布參選，和國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶形成四強爭霸情勢，無黨籍游良福今也加入戰局，穿著「總統游良福」的競選背心、光著腳丫、高喊「總統來了」走進桃園市選委會，大聲宣布：「我要參選桃園市長！」

游良福說，他2014年和2018年都參選過龍潭區市議員2次，但都低票落選，這是第三次選舉，150萬保證金不算什麼，還有1500萬元（參選總統保證金）在後面，但會待禮拜五再繳清，繼續領4天的利息。

游良福說因為「櫻櫻美代子（台語：閒閒無代誌）」投入選舉，競選政見是「民富國強」，希望國防學瑞士走向中立國、收出養取代墮胎等，因為自己默默無聞，才要光腳丫吸睛一下，未來也會赤腳騎電動風火輪爭取選民支持。

「張善政來登記了嗎？」自稱擁有清大工業工程學士、交大電子工程碩士、中央大學資訊工程博士、並曾在中科院服務的游良福，笑說學歷跟張善政有得拚，目前也在2所科大當「會叫的野獸」兼任助理教授，笑說自己論文都是真的、沒有抄襲，並當場掏出著作《種搖錢樹，證券與法拍屋投資聖經》稱裡頭藏有致富密碼。

游良福8年前在公辦電視政見發表會上脫稿演出，向耶穌告解：「我太太不漂亮…從政之後應該會有很多誘惑，因為路上到處都有很漂亮的妹妹，我都想跟她們愛愛，這沒關係啦，因為誠實嘛…」被網友挖出後引發熱議。他也坦言家人反對他從政10年了，但他認為越髒越亂、貢獻越大，笑說還沒離婚，希望能為台灣撥亂反正，更稱：「這次不用投我，2年後總統選舉再投我！」