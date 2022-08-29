女星李妍憬今（29日）突在臉書透露，有一位天道盟曾姓大哥在臉書發文稱月花30萬元包養她，更怒罵李妍瑾是妓女，對此，李妍憬強調，她一路艱辛努力工作、做事業，好不容易從低潮走過，如今卻捲入小三風波，她怕生命安全有疑慮，才決定在粉絲專頁發文，並強調：「我不是黑道大哥保哥的小三」。

李妍憬表示，有一位天道盟曾姓大哥在臉書發文稱月花30萬元包養她，如今大哥選擇回歸家庭，並在臉書公開發文向老婆懺悔、更怒罵李是妓女，對此，李妍憬強調不認識對方，「我經營直播，一路努力艱辛開業至今，卻無端捲入曾大哥自己聲稱的婚外情，這幾年我工作不停歇，苦苦經營的事業現在都要進行切割、經紀公司也切割，真的有夠倒霉。」

李妍憬強調：「我不是黑道大哥『保哥』的小三，我是『寶哥』的債主！」表示她不認識保哥，反而是認識前四海幫海罡堂堂主方寶慶（寶哥），且目前對方還欠她100萬人民幣（約440萬元台幣），李妍憬感嘆：「經過多年要不回，加上本身房貸經濟壓力，只能自己哭」。

至於為何不報警？李妍憬則說：「我很害怕，我身為公眾人物一出現就被幹掉了，在生命安全的考量下只能無奈發文…我很珍惜現在努力的成果，但我面臨到的狀態何其無辜，我真的只想好好活著。」李妍憬說，她之後每天都會在臉書報平安，「好不容易又熬出頭，我只求一條活路」。