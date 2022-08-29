士林百齡橋砂石車翻覆 護欄遭撞出驚天大洞 14:012022/08/29 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市士林區百齡橋29日發生砂石車翻覆，整輛車傾斜在隔音牆上，牆面則被撞出大洞，被經過的路人拍下照片上傳網路。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區百齡橋今（29日）中午許發生翻車事故，據了解，為一輛砂石車因不明原因翻覆，整輛車往隔音牆傾斜，鐵製牆面則因重壓而毀壞撞爛，畫面怵目驚心，警消獲報後趕往現場，發現並無人傷亡，詳細事發原因仍待後續釐清。 男偷開未熄火貨車狂飆4公里 自撞工廠護欄搶救中 台74線轎車超車擦撞 下秒失控撞護欄「烏龜翻」畫面曝光 炫富熱褲妹酒駕撞死工人 士院裁定續押 #百齡橋 #士林 #重陽橋 #砂石車 #護欄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化市區砂石車測漏 磚塊大小石頭撒滿路 19:512022/08/10 社會 國道路中煞停慘遭砂石車追撞 後方駕駛機警1反應網讚爆 16:212022/08/10 社會 台9線拖板車衝撞護欄 車身「頭下腳上」掛富里大橋 2人送醫 11:422022/08/27 社會 北捷文湖線隔音牆多處鏽蝕 安全堪慮 04:102022/08/11 地方新聞 87歲老婦屍藏冰箱5年 檢方朝兒子詐欺方向偵辦 18:212022/08/17 社會 職場互助教保服務中心揭牌 士檢打造友善職場育兒環境 15:542022/08/12 社會 科技總座駕千萬法拉利撞死騎士 一審無罪 12:212022/08/23 社會 說好赴柬臨反悔「男遭痛毆拍裸照」士院羈押人蛇 18:102022/08/26 社會 拖板車衝出護欄車身卡橋上 台9線富里公埔橋雙向中斷 12:222022/08/27 社會 違規打疫苗遭罰 小禾馨士林小兒專科診所抗罰勝訴 19:432022/08/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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