台北市士林區百齡橋今（29日）中午許發生翻車事故，據了解，為一輛砂石車因不明原因翻覆，整輛車往隔音牆傾斜，鐵製牆面則因重壓而毀壞撞爛，畫面怵目驚心，警消獲報後趕往現場，發現並無人傷亡，詳細事發原因仍待後續釐清。

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