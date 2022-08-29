一隻鼬獾如喪屍般在大白天瘋狂追咬身形比牠大上10多倍的家犬，獸醫師懷疑鼬獾極有可能已染上狂犬病才有如此脫序行為。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

鼬獾跑累了曾在路邊休息，隨後就竄逃到草叢中不見蹤影。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「全嘉總動員─犬貓狂犬病預防注射與動保宣導」活動，中埔鄉公所率先開跑，並加碼辦理犬貓絕育。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲梅山鄉民眾通報，指一隻鼬獾如喪屍般在大白天瘋狂追咬身形比牠大上10多倍的家犬，隨後就竄逃到草叢中不見蹤影，原以為鼬獾是在跟狗嬉鬧，長年執行狂犬病防疫任務的獸醫師看了影片卻膽顫心驚，懷疑鼬獾極有可能已染上狂犬病才有如此脫序行為。

根據防檢局歷年野生動物檢測統計資料，狂犬病疫情目前雖僅侷限於鼬獾，但截至今年8月，國內已檢出17例鼬獾狂犬病陽性案例，其中2例在嘉縣竹崎和民雄鄉，先前也發生多起民眾在家中遭鼬獾闖入咬傷案例，且闖入鼬獾亦檢驗出狂犬病，顯示民眾與狂犬病的距離其實沒有想像遠。

家畜所指出，正常鼬獾為夜行性動物且生性膽小，鮮少白天出現並主動靠近其他動物，懷疑影片中追咬犬隻的鼬獾極有可能已感染狂犬病，為防範狂犬病，家畜所聯合各公所、動物醫院及嘉義大學USR辦公室於9月至11月將舉辦為期3個月的「全嘉總動員─犬貓狂犬病預防注射與動保宣導」活動，中埔鄉公所率先開跑，並加碼辦理犬貓絕育，嘉大更捐贈狂犬病疫苗500劑，共同為維護毛小孩健康盡心力。

嘉大獸醫學院院長賴治民強調，狂犬病是比新冠肺炎致死率更高的人畜共通傳染病，一經咬傷，感染致死率100％，病毒主要破壞中樞神經而出現神經症狀，感染動物會出現狂暴、攻擊、恐水、意識混亂、幻覺、癱瘓昏迷等症狀。

家畜所長林珮如表示，嘉義縣每年施打狂犬病疫苗犬貓約2.1萬隻，因山區幅員廣大，為維持狂犬病防線，家畜所與嘉義大學梅雨季前就已完成山區犬貓狂犬病預防注射，為全面擴大施打率，9至11月全嘉總動員，偕同各公所與動物醫院設立疫苗快打站，供有需要的民眾帶動物前往接種。

嘉大社會責任推動辦公室主任李鴻文說，嘉大團隊透過高教深耕USR Hub計畫，協助公部門增加偏鄉狂犬病注射率，除增強犬貓群體免疫力，更可藉由活動讓學生體會愛護動物真諦。嘉大產學營運及推廣處長李永琮則說，嘉大支援家畜所狂犬病疫苗，透過設立快打站，杜絕狂犬病傳染風險。

家畜所呼籲，民眾若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所做即時處置，未施打狂犬病疫苗者，依動物傳染病防治條例可處3萬至15萬元，棄養動物依動物保護法可處3萬至15萬元，請民眾遵守規定，以免受罰。