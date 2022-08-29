民進黨新竹市長參選人沈慧虹29日發表競選主視覺設計，並有世大運滑輪溜冰金牌梁宣旼等各領域女力到場奧援，高喊力挺虹姐。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹29日發表競選主視覺設計，以灰、黃色搭配飄動線條，呈現新竹風光和輝煌意象。她指出，要帶給新竹市明亮歡樂的未來，「新竹光榮我帶頭」，更有世大運滑輪溜冰金牌梁宣旼等各領域女力到場奧援，高喊力挺虹姐。

沈慧虹競選主視覺以灰色、黃色搭配線條，跳脫傳統設計，呈現歡樂、輝煌、充滿希望的氛圍。設計師田修銓表示，灰黃與線條則希望呈現「新竹的風」柔軟堅定的特質，就像沈慧虹「可以乘風而上，也可以逆風而行」。

沈慧虹則表示，透過主視覺，想傳達「明亮、歡樂」的氣氛，她也強調，選舉比的絕對不是抹黑口水，而是誰能夠帶給市民，更幸福的未來。

今天的沈慧虹主視覺記者會也邀請到包括世大運滑輪溜冰金牌梁宣旼、射箭國手郭紫穎、花藝師、律師與各行各業等16位女力到場力挺。

梁宣旼說，她從小在新竹長大，大學畢業回來發現新竹變得很不一樣，像田徑場和動物園都變得越來越美、越來越適合居住，相信在虹姐帶領下，新竹會變得更好。

沈慧虹指出，宣布參選57天來，已開了40場地方說明會、15場政策說明，從教育、產業、育兒、舊城，到漁港活化，端出一盤盤的政策牛肉，都是來自過去32年公務員資歷以及推動市政的經驗。

她身為台灣鐵路史上第1位女站長，新竹市第1位女副市長，而現在她要參選，爭取成為新竹市第1位女市長，將致力為年輕人、女性創造舞台，讓每個人，都有發光發熱的機會。