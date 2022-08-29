台北老爺酒店攜手宜得利家居即日起至9月30日推出「夏日和風N COOL」住房專案，每晚3,988元起，以「日本夏日祭典」為發想，推出涼夏祭典酷COOL主題房及怦然心酷雙人房，並提供日式背心服裝體驗，讓住客更有如來到日本慶典的類出國旅遊感。此外，住房即加送涼感企鵝抱枕，可愛造型、大小通吃外，行程還可適用「2022悠遊國旅補助折抵」搶搭最後一波國旅補助商機。

全新「N COOL限量主題房」的客房整體設計以「日本夏日祭典」為發想，大量運用如風鈴、水氣球、撈金魚、日式挫冰等祭典常見元素，為客房帶來熱鬧涼夏祭典風情外，並瞄準現代人喜歡打卡留念，客房內還特別準備了「日式法被」祭典背心體驗，搭配主題房一起拍照上傳與朋友共享，為單純住房增添更多獨特美好回憶。

宜得利家居配合此次合作，於主題房提供涼感商品體驗，從床包、被單到抱枕等，皆使用2022年N COOL系列最新商品，住客可親身上陣，體驗其特殊涼感布料及吸濕速乾機能，一掃白天旅遊的疲憊悶熱，享受一整晚舒適感加幅的沁涼好眠。針對不同市場族群需求，還可再享兩種貼心選擇，「怦然心酷雙人房」享受宜得利電動可躺式沙發，緩解旅遊後的疲憊感，或「酷COOL主題房」房內配備大型懶骨頭，讓全家大小可盡情玩耍放鬆。

「2022夏日和風N COOL」住房專案，每晚3,988元起、含兩客早餐，適用「2022悠遊國旅補助折抵」，每房最高再享1,300元折抵優惠。