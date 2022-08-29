G5SH受八三夭之邀擔任演唱會開場嘉賓。（任意門娛樂提供）

G5SH受八三夭之邀擔任演唱會開場嘉賓。（任意門娛樂提供）

曾入圍金音獎的樂壇電音雙人組G5SH，日前獲搖滾天團八三夭邀請，為他們的在台北小巨蛋舉辦的「顛倒世界」巡迴演唱會擔任開場嘉賓，首次站上小巨蛋的雙人組G5SH以招牌華語電音曲式〈舉刀自盡〉、〈鯨魚〉、未曝光新單曲〈北極圈等歌嗨翻全場，也成2人出道5年音樂事業里程碑。

被問到首次攻蛋契機，他們非常感謝八三夭的提攜，當時收到阿璞親自私訊邀演，完全不敢相信，直到經紀人確認演出細節後才潰堤爆哭。因自己學生時代玩樂團時就是八三夭粉絲，高中熱音社成發演出的就是八三夭〈拯救世界〉，沒想過從玩團轉做電音的G5SH竟能為幫偶像天團開場踏上小巨蛋舞台。

夢想成真來的太突然，G5SH難掩興奮情緒，在公司一秒爆哭不可收拾，全公司同事都極力安撫，團員激動表示：「我真的很愛八三夭，從小就是粉絲，因此當得知被邀請的那一剎那實在太太感動，能跟偶像同台真的是我們的一大『里程碑』。」G5SH在台南的家人還特別包了2台遊覽車北上支持。