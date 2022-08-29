「一朗女孩」史金娜（Iris Skinner）回來了，上周末球團舉行鈴木一朗的名人堂典禮，賽前負責開球的就是史金娜。這是在2010年發生的事，當時水手對戰洋基，右外野手鈴木一朗接界外球的時候不小心碰到觀眾席的史金娜，一朗停下來安撫她一下才離去。沒想到這短短幾秒鐘，讓史金娜興奮地不知所措，這個鏡頭也讓她被稱為「一朗女孩」。

“Ichiro Girl” reuniting with Ichiro is the most wholesome thing we’ve ever seen 🥹 pic.twitter.com/vrM41SHLaB — Seattle Mariners (@Mariners) August 27, 2022

2022年，水手邀請史金娜在這個別具意義的周末開球，還藏了一個大驚喜：已經退役的鈴木一朗穿回球衣，親自蹲捕幫她接球。史金娜走到場內開心尖叫，在鏡頭前重演當年的興奮表情，相隔12年她已經從棕髮改成金髮造型，但是她雀躍的模樣和12年前相差無幾。

一朗接球之後對她說：「你一點都不知道嗎？」史金娜說：「他們沒跟我說呀，這真是太棒了！」一朗幫那顆球簽名之後再和史金娜合照，為這個小故事留下完美句點。

當年的網路社群不似今日發達，史金娜說2010年那次的事件並未對她的生活造成多少影響。有球迷認為若換成現在媒體和球團的炒作方式，史金娜這些年可能會被煩死了。此外大家也讚賞鈴木的體格，幾乎是20多年都沒怎麼變，穿回球衣比很多現役球員的體態更好。