高雄鳳山區一間防疫汽車旅館傳出命案，一名疑似確診的63歲楊姓男子因防疫關係，於24日入住該汽車旅館，29日房務人員發現楊男都未取餐點，且撥打房內電話無人接聽，驚覺有異，因此進房查看，才發現楊男已倒臥浴室無生命跡象。警方獲報後到場勘驗後，初步排除外力介入，死因還需進一步釐清。

鳳山分局成功派出所於29日12時許接獲轄內某汽車旅館報案，表示有人倒臥房內，警方立即趕赴現場發現為一名63歲的楊男，因防疫關係，於8月24日入住該汽車旅館進行防疫，房務人員發現29日楊男都未拿取早、午餐，房務人員撥打房內電話也無人接聽，敲門也沒人來應門，驚覺有異，直到中午開房門才發現男子倒臥在浴室內，已無生命跡象。

警方獲報後趕抵現場，立即拉起封鎖線，並通知採證小組到場採證，初步判定身體無遭受外力攻擊、影響等情形，案發現場也沒有發現侵入或者打鬥的痕跡。警方也通知衛生局到場處理，至於楊男的確切死因待報請檢察官相驗釐清。