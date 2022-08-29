台灣好行觀霧線將在30日通車，縣長楊文科（中左）指將讓登山客和遊客多一個交通選擇，期帶來更多的觀光效益。（羅浚濱攝）

台灣好行觀霧線30日正式通車！開放預約後已滿8成，縣長楊文科、林務局新竹林管處長夏榮生及雪霸國家公園管理處長張維銓等人，29日在「Wah! 幾散竹東」一起按下觀霧線車輛立牌啟動按鈕象徵通車，未來旅客造訪觀霧將有更輕鬆省力的旅程。

台灣好行觀霧線路線站點有，高鐵新竹站、台鐵竹東站，軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，單趟行車時間約180分鐘，單程票價300元，每班次在五峰清泉休息停留約20分鐘。

楊文科表示，台灣好行觀光8號觀霧線沿途自然景觀豐富，可以飽覽大霸尖山、聖稜線的風采，觀霧地區亦有多條步道，春夏秋冬都適合旅遊，可稱為黃金路線。

楊文科指觀霧線通車是竹縣觀光很重要的里程碑，目前單日有上山、下山共4車次，8月中開放預約迄今已有8成，考量假日有更多遊客，會視預約人數加開至6車次，讓登山客和遊客多一個交通選擇，期帶來更多的觀光效益。

雪霸國家公園管理處長張維銓說，觀霧地區有新竹林管處的觀霧遊客中心，雪霸則有觀霧山椒魚生態中心，上觀霧不是爬大壩，觀霧遊憩區有多條步道，歡迎民眾搭觀霧線前往。

縣府交旅處長游志祥表示，觀霧線是交通部觀光局補助390萬元執行，經流標3次後由金牌客運得標，行駛中型巴士，乘客數20人，原則採預約搭乘，目前規畫每日往返共4班次，目前預約已達8成。

欲搭乘上山遊玩的民眾，可加入「台灣好行觀霧線」LINE官方帳號@453fclwu，或撥打預約專線0911363360，詳細資訊可上「竹縣好好玩」FB粉絲專頁或「台灣好行旅遊服務網」。