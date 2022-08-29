今年第二批BNT成人疫苗抵台！中央流行疫情指揮中心表示，60.255萬劑BNT成人劑型疫苗，已於今天上午抵達，本批效期至明年3月21日，將優先提供12到17歲青少年接種第3劑。

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，今(2022)年第二批採購Pfizer-BioNTech成人劑型疫苗60.255萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2023年3月21日，將優先提供給12-17歲青少年接種追加劑使用。

指揮中心指出，已於今年4月28日及7月21日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應協議及第一次修正合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充協議及第一次修正合約，供應330萬劑兒童劑型、190萬劑幼兒劑型及180萬劑成人劑型疫苗，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。目前共計到貨220.32萬劑兒童劑型、127.2萬劑幼兒劑型、246.051萬劑成人劑型疫苗。