民俗專家一玄老師。（和展影視提供）

藝人無尊與搭檔Eason主持靈異節目長達4年多，近日在高點綜合台《震震有詞》分享「第一次出外景光聽到要去民雄鬼屋就想哭！而且工作人員還要我蹲進古井並蓋上蓋子，至少要維持五分鐘。」無尊回想主持的第一年，連上廁所都會請示老師，往後的幾年就老神在在，他也爆料：「Eason敢直接在鬼屋內上廁所，非常自在。」

無尊透露之前到北海岸某廢棄屋探險，「據說屋主出門後就再也沒有回來過，而屋內有許多書信，上頭寫著你怎麼不愛我了等像是情傷的文字」，他說當天的某位工作人員看完書信嘆了一口氣說：「怎麼這麼傻呢？為愛這樣走了很不值得啊。」又在看了衣櫃中的照片後直言：「長得這麼漂亮，這樣走了很可惜啊。」接著，工作人員突然哭到癱軟，嚇得製作單位趕緊請老師幫忙處理，當時老師看到一位面相模糊的女子，疑似是卡到陰；隔日進棚錄影，前一日爆哭的工作人員又突然倒在地上哭泣，嘴裡不斷重複「我好難過」，在請老師緊急處理後，工作人員決定離職返回香港。

無尊說主持靈異節目久，也有了自己的原則，像是不碰碟仙、錢仙等占卜、離開外景之地會在地上灑鹽，意指不讓靈界好兄弟跟過來。他也曾在出國旅遊時碰到靈異現象，「之前跟朋友去泰國玩，同行女友人 在飯店房間拍影片紀錄，其中一位好友總覺得怪怪，將影片傳給修行的朋友看，沒想到對方看完要我們趕緊退房，因為影片拍到窗戶時有聽到女子尖叫的聲音。」詢問後才知道飯店在前幾日發生女子跳樓事件，「之後住飯店，我都會特別注意自己的感受跟第六感。」

農曆7月總有許多事件難以用科學驗證，民俗專家一玄老師表示，「農曆7月盡量不要往外跑，如果還是想外出，住宿飯店時記得拖鞋一正一反擺放，床頭櫃可放置有糖果紙包裝的糖果，雙手合掌供請享用。」此外也可準備一條紅線去廟宇裡繞香爐3圈後綁在手腕上，以求一切平安。

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