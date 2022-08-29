中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增155例Omicron亞型變異株確定病例，分別為94例本土個案及61例境外移入。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為80例、BA.5為662例、BA.2.75為10例、另累計186例BA.5、3例BA.4本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心指出，今日新增94例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，占上週所有已定序之234例的40.2%，為39名男性、55名女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分布為北部68例、中部11例、南部13例、東部2例，確診日介於7月3日至8月24日。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出2株BA.4、57株BA.5、2株BA.2.75，個案分別為36例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於今(2022)年8月11日至8月22日。其中檢出BA.4個案分別自韓國及美國(各1例)；BA.5個案分別自越南(8例)，美國(7例)，泰國(5例)，菲律賓(4例)，日本、印尼、新加坡、英國及加拿大(各3例)，柬埔寨(2例)，馬來西亞、法國、南非、紐西蘭、韓國、俄羅斯、德國、澳大利亞、阿拉伯聯合大公國、比利時、挪威、香港、西班牙、緬甸、丹麥及印度(各1例)；BA.2.75個案均自印度移入。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。