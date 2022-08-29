BTS防彈少年團成員V和BLACKPINK的Jennie，今年5月因同遊濟州島照片曝光爆出緋聞，立刻引發全網熱議。繼之前傳出疑似V和Jennie的化妝室合影照後，近日又傳出倆人緊緊貼在一起的甜蜜合影，目前公司仍未對合照真假做出回應，網路上頓時吵成一團。

只見照片中的疑似V和Jennie的倆人緊緊依靠在一起對鏡甜蜜自拍，身穿黑白維尼熊情侶裝，但因爲都戴著口罩及帽子，臉部露出度不高。目前網路上有兩種不同的聲音，其中一方認爲照片是真實存在的，且倆人公司不做出回應的曖昧態度基本可以認爲是默認。另一方則認爲照片是經過Photoshop處理，並舉證照片中的男子痣的位置與V不同且鼻子更塌。

至於照片的流出途徑，據韓媒《MoneyS》報導，韓網25日在論壇上出現爆料文，聲稱是駭客盜取了Jennie手機或icloud的資料，還曾經發文：「Jennie真的很愛把跟V的照片分享給朋友，是吧？A？媒體應該可以去採訪A。」甚至還寫出了A的真實姓名。除此之外，駭客放話説，還會繼續上傳倆人的照片，也正好可以解釋爲什麽後續還有照片在不斷流出。