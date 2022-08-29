台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員林德宇指出，霧峰區樟公巷景色優美、是台中知名的登山步道，一旁私人所有的山坡地卻被傾倒大量廢棄輪胎，影響觀瞻，地主尋求環保局協助，卻被要求得自行處理，他呼籲市府應重視廢棄物遭隨意棄置的問題。
環保局長陳宏益說，因該處遭棄置廢棄輪胎的山坡地是私人持有，依規定，地主必須要將輪胎清出來，清潔隊才會協助清運，將在周邊加裝監視器，杜絕廢棄物丟置問題。
林德宇表示，廢棄輪胎是環保署公告應回收的廢棄物，竟然有人將廢輪胎丟棄在霧峰樟公巷的擋土牆下山谷，且時間長達2年，且棄置的數量這2年來逐漸增加，讓地主很無奈；之前地主請求清潔隊清運，卻因是私人土地，被要求自己設法解決，讓地主很無奈。
林德宇說，市府應針對類似的廢棄物問題嚴加管制，尤其要注意未來這些廢棄輪胎流向，避免類似問題再發生。
陳宏益指出，廢棄輪胎回收後可以變賣，近來廢輪胎價格隨著石油燃料價格飆升而上漲，也因此，很少有廢輪胎棄置的問題，環保局將針對此情況了解並協助。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。