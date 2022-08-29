台中市議員林德宇表示，霧峰區樟公巷山坡地遭棄置廢輪胎，時間長達2年，呼籲環保局應加強管制。(林德宇提供)

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員林德宇指出，霧峰區樟公巷景色優美、是台中知名的登山步道，一旁私人所有的山坡地卻被傾倒大量廢棄輪胎，影響觀瞻，地主尋求環保局協助，卻被要求得自行處理，他呼籲市府應重視廢棄物遭隨意棄置的問題。

環保局長陳宏益說，因該處遭棄置廢棄輪胎的山坡地是私人持有，依規定，地主必須要將輪胎清出來，清潔隊才會協助清運，將在周邊加裝監視器，杜絕廢棄物丟置問題。

林德宇表示，廢棄輪胎是環保署公告應回收的廢棄物，竟然有人將廢輪胎丟棄在霧峰樟公巷的擋土牆下山谷，且時間長達2年，且棄置的數量這2年來逐漸增加，讓地主很無奈；之前地主請求清潔隊清運，卻因是私人土地，被要求自己設法解決，讓地主很無奈。

林德宇說，市府應針對類似的廢棄物問題嚴加管制，尤其要注意未來這些廢棄輪胎流向，避免類似問題再發生。

陳宏益指出，廢棄輪胎回收後可以變賣，近來廢輪胎價格隨著石油燃料價格飆升而上漲，也因此，很少有廢輪胎棄置的問題，環保局將針對此情況了解並協助。